Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu
Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali yönetimi, Ukrayna ordusunun tesisin ulaşım binasını hedef aldığını duyurdu. Saldırıda çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Santralin ulaşım binasına bugün saldırı yapıldığı aktarılan açıklamaya göre, saldırıda 6 otobüs, 2 araç imha edildi.
SALDIRALAR DEVAM EDİYOR
Açıklamada, saldırı neticesinde ölü veya yaralı bulunmadığı ve santralin olağan çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız hava aracının santralin güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.
Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.