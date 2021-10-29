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Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya darbe! Kışı bahane ettiler
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya darbe! Kışı bahane ettiler

Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, iç piyasayı gerekçe göstererek Ukrayna'ya termal kömür tedarikinin sonlandırıldığını duyurdu. Bunun siyasi bir karar olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Sonbahar-kış döneminde, ülkenin kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına özel bir önem gösteriliyor" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 21:40:00 -
Rusya'dan Ukrayna'ya darbe! Kışı bahane ettiler

Ukrayna ile Rusya arasında 2013 yılındaki 'Turuncu devrim' hareketinden itibaren 2 ülke arasındaki siyasi ve ekonomik alandaki gerilim halen devam ediyor. Son olarak doğalgaz ve boru hatları konusunda tekrar karşı karşıya gelen Ukrayna ve Rusya, bu kez termal kömür nedeniyle gerilim yaşıyor. Ukrayna hükümeti tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Rusya'nın termal kömür tedarikini durdurduğu, Rusya'dan gönderilen termal kömürün 1 Kasım'da son sevkiyatının gerçekleşeceğini ve Rusya'nın bu kararı batılı ülkelere karşı "Enerji savaşı" nedeniyle aldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın kararını dünya kamuoyuna duyurmasının ardından akşam saatlerinde Rusya Ekonomi Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç arz nedeniyle ülkenin bu kararı aldığını belirterek, "Sonbahar-kış döneminde, ülkenin kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına özel bir önem gösteriliyor" ifadeleri kaydedildi.

Ukrayna'ya karşı alınan kararın siyasi bir karar olmadığı belirtilen açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda, siyasi gerilime rağmen Rusya, Ukrayna'daki sanayi ve enerji işletmelerinin ana kömür tedarikçisi olmaya devam etti. Üstelik Rus tedarikinin payı biraz arttı. Ekonomi Kalkınma Bakanlığının raporlarına göre kömür arzı hacmi 2019 yılında 9,5 milyon tondan, 2021 yılının ilk 9 ayında 10,3 milyon tona yükseldi" denildi.

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