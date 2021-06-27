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Gündem Rusya’dan Ukrayna doğusuna saldırı
Gündem

Rusya’dan Ukrayna doğusuna saldırı

Rusya destekli ayrılıkçı güçler, Ukrayna birliklerine saldırmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna doğusundaki saldırılarında bir asker öldü.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 14:48:00 -
Rusya’dan Ukrayna doğusuna saldırı

Ukrayna’nın doğusundaki bölgeleri işgal altına alan Rusya destekli ayrılıkçı güçler, Ukrayna birliklerine saldırmaya devam ediyor.

Ukrayna ordusu, Rusya destekli güçlerin Donbas bölgesinde düzenlendiği saldırılar sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.

Kırım Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Donbas’ın Peski bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğünü belirtti.

Mayıs ayında, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyinde konuşan Ukrayna Temsilcisi Yevgen Tsımbalyuk, Donbas bölgesini işgal altında tutan Rusya destekli silahlı güçlerin saldırılarına devam ettiğini anlatırken, “Ateşkes anlaşmasının Temmuz 2020’de yürürlüğe girdiği andan bu yana 38 Ukraynalı asker hayatını kaybetti ve 115’i yaralandı.” diye bildirmişti

31 Mart 2021 tarihinde düzenlenen Üçlü Temas Grubu toplantısında Rus tarafı, Ukrayna’nın tam kapsamlı ateşkes anlaşmasını 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzatma teklifini reddetti.

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