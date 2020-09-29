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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye tepki çeken Azerbaycan çağrısı
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye tepki çeken Azerbaycan çağrısı

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışma ile ilgili Türkiye'ye tepki çeken bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 15:14:00 - 2020-09-29 15:34:54
Rusya'dan Türkiye'ye tepki çeken Azerbaycan çağrısı

Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmalar devam ediyor.

Pazar sabahı başlayan çatışmaların ardından düşman güçleri Ermenistan cephesinde ağır kayıplar var.

Bölgede son gelişmeler bu yöndeyken Rusya’dan bir açıklama geldi.

Ermenistan'a perde arkasından açıkça destek veren Kremlin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, ‘Türkiye gibi partner ülkeleri bölgede ateşkese çağırıyoruz’ dedi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Peskov, ‘Azerbaycan ve Ermenistan’a yönelik her türlü askeri desteğe karşıyız. Bu yangına körükle gitmek. Karşıyız ve bu durumu kabul etmiyoruz’ dedi.

Peskov, Türkiye’nin kardeş ülke Azerbaycan’a desteğinden rahatsız olarak, ‘Ülkeler, tarafları ateşkese ikna etmeli. Bu kriz diplomatik çözüm sürecine döndürülmeli’ dedi.

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Yorumlar

EFE

o zaman söyle ....ne tüm işgal ettiği topraklardan çekilsin ANGUT.
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Alim

Hangi diplomatik çözüm???? 30 yildahami bekleyelim!!!! Neden kimse demiyorki kardeşim ya adamların topraklarını terk et yada başının çaresine bak. Bide saldıran yine Ermenistan.
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