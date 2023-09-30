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Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz davet! ‘20 gün sonra başlayacak’ diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:31:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye sürpriz davet! ‘20 gün sonra başlayacak’ diyerek duyurdular

Rusya İhracat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Made in Russia forumuna Türkiye ve Türk yatırımcıların davet edildiği bildirildi.

Rusya İhracat Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Made in Russia forumunun 19-20 Ekim'de Moskova'da düzenleneceği belirtildi.

Uluslararası ticarete yönelik çok sayıda konunun forumda ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Türk şirketlerinin de katılım göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Made in Russia'nın, Rusya'nın en büyük uluslararası ihracat forumu olduğuna işaret edilen açıklamada, foruma ülkenin yanı sıra uluslararası büyük ve orta ölçekli çok sayıda şirketin katılacağı belirtildi.

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