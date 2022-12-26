Rusya'dan Türkiye'ye petrol uyarısı: Karara uymayın

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın, petrolde tavan fiyat uygulamasını destekleyen ülkelere ve şirketlere petrol sevkiyatı yapılmayacağını açıklamasının yankıları sürüyor.



Novak, Moskova’nın Rus petrolü için 60 dolar tavan fiyat uygulaması kararı alan G7 ve AB ülkelerine yanıt verme niyetinde olduğunu belirtti.



Başbakan Yardımıcısı, Rusya’nın Ocak-Şubat 2023 döneminde petrol üretimini yüzde 5-7 kısabileceğini açıkladı.



Moskovski Komsomolets gazetesinin görüştüğü Amarkets uzmanı Artyom Deyev, “Novak’ın açıklaması öncelikle, Çin, Hindistan ve Türkiye’ye gibi ‘dost’ ülkelere yönelik. 5 Aralıktan itibaren bu ülkeler Rus enerji ürünlerinin başlıca alıcısı haline gelecek. Bu ülkelere tavan fiyata uymamamaları uyarısı yollandı” dedi.



Çin’in en büyük lojistik şirketlerinin, ikincil yaptırımlara maruz kalmamak için Rusya’dan ham madde sevkiyatı yapmamaya başladığına dikkat çekiliyor.



Novak’ın, bu açıklamasıyla öncelikle Asya ülkeleri ve Türkiye’ye uyarıda bulunduğu, tavan fiyat uygulamasına destek vermeleri halinde Rusya’nın bu ülkelere petrol sevkiyatını durdurabileceği yönünde mesaj verdiği değerlendirmesi yapılıyor.