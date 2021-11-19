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Ekonomi Rusya'dan Türkiye'ye gizli ambargo! Analiz bahanesiyle ürünleri çürütüyorlar
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye gizli ambargo! Analiz bahanesiyle ürünleri çürütüyorlar

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ithal ettiği domatese kota uygulayan Rusya, bu kez de üzüm, biber, nar ve kabak gibi ürünlere "analiz" şartı getirdi. Türk ihracatçısını büyük zarara uğratan Rusya, ürünleri sınır kapısında 20 gün boyunca bekletti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 21:42:00 - 2021-11-19 22:09:07
Rusya'dan Türkiye'ye gizli ambargo! Analiz bahanesiyle ürünleri çürütüyorlar

Türkiye'nin yaş meyve-sebze, özellikle de domates ihraç ettiği ülkelerin başında gelen Rusya, 2015 yılında yaşanan uçak kriziyle domates alımını askıya almış ve 1 Kasım 2017'den itibaren ise 50'şer bin tonluk kota uygulamaya başlamıştı.

Domatese kota uygulayan Rusya, bu kez de üzüm, biber, erik, nar ve kabağa analiz şartı getirdi. Analiz haftalar sürünce ürünler sınır kapısında çürüdü.

Rusya'dan Türkiye'ye gayriresmi ambargo

Konuya ilişkin Habertürk TV'ye açıklama yapan Yaş-Meyve Sebze İhracatçısı Ali Uçak, "Rusya, bize gayriresmi bir ambargo uyguluyor. Burada 20 gündür bekleyen binlerce tır var" ifadelerini kullandı.

"Rusya, 'Senden ürün almayacağım' da demiyor" diye konuşan Uçak, "Alacağım deyip kapıda bekletiyorlar. Bize gayriresmi bir ambargo uyguluyorlar. Rusya’ya 1 milyar doların üzerinde yıllık ihracatımız var. Her gün yeni bir analiz şartı çıkarıyorlar. Tonlarca ürün gümrüklerde çürüme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

"Zararımızı hesaplamaya makine yetmez"

Gerekli analiz raporlarını Türkiye’de aldıklarını ifade eden Uçak, "Buna rağmen son 15 gündür her üründen analiz almaya başladılar. En fazla 1-2 gün sürecek işlem, Rusya’da 20 günde tamamlanmıyor. Bekleyen ürünler var ve çürümeye başladı. Zararımızı hesaplamaya makine yetmez." diye konuştu.

"Analiz bile etmeden geri gönderiyorlar"

Rusya sınırında binin üzerinde tırın beklediğini ifade eden Uçak, "Bazen de hiç analiz dahi almadan sınırdan Türkiye’ye geri gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Uçak, "Ne olursunuz sektörü düşünün binlerce insan ekmek yiyor. Bu sorun çözülmezse binlerce insan işsiz kalacak, firmalar batacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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