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Teknoloji Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın
Teknoloji

Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın

Yeniakit Publisher
2023-10-04 09:19:00 -
Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın

Rusya Federal Uzay Ajansı Genel Müdürü Yuriy Borisov, Türkiye’ye uzay istasyonu teklifinde bulundu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında gazetecilere açıklama yapan Borisov, "Kongre'deki ikili görüşme ve temaslar, Rus kozmonotiğine ve Rusya'nın uzaydaki başarılarına ilginin çok yüksek olduğunu gösterdi. Rus yörünge istasyonunun geliştirilmesiyle ilgili planlarımızı meslektaşlarımıza sunduk. Onları bu projeye katılmaya davet ettik" dedi.

Türkiye, Brezilya ve Güney Afrikalı meslektaşlarının projeye gerçekten ilgili olduğunu anlatan Borisov, BRICS ülkeleriyle de bu alanda iyi bir temasları bulunduğunu kaydetti.

101 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre, oturum ve sergilerle 6 Ekim'e kadar sürecek.

2026'daki kongrenin, aday ülkelerden Türkiye veya Polonya'da mı yapılacağı da bu kongrede netlik kazanacak.

Temmuz 2022'de Borisov, Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söylemişti.
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Yeni Rus yörünge istasyonu ROS'u geliştiren Roscosmos mühendisleri, istasyonun özelliklerini ve görevlerini, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) farklarını ve detaylarını Sputnik’e anlatmıştı.

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