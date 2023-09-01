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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye "alternatif" öneri!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye "alternatif" öneri!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 08:59:00 - 2023-09-01 09:11:03
Rusya'dan Türkiye'ye "alternatif" öneri!

Rusya, Türkiye ile 'Karadeniz tahıl koridoru' anlaşmasının alternatiflerini görüşmek istiyor.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın bu hafta yapacakları toplantıda Moskova'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına alternatif önerisini görüşeceklerini aktardı.

Alternatif plan kapsamında Rusya'nın - Katar'ın da mali desteğiyle - Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndereceği ve bu tahılların Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilebileceği belirtiliyor.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu projeyi Karadeniz anlaşmasına en uygun çalışma alternatifi olarak görüyoruz" dedi.

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