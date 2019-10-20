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Rusya’dan Türkiye’ye açık davet! Su-35, Su-57 ile S-400 hakkında sıcak gelişme

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in yardımcılığını yapan Yuriy Borisov, Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçakları Su-35 ve Su-57'ler ile S-400 gibi hava savunma sistemi alabileceğini ifade etti.

20 Ekim 2019 Pazar 09:36
Rusya’dan Türkiye’ye açık davet! Su-35, Su-57 ile S-400 hakkında sıcak gelişme

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin Rus yapımı Su-35 ve Su-57 avcı savaş uçaklarına samimi ilgi gösterdiğini belirtti. Borisov ayrıca, Türkiye ile Rusya arasında yeni bir hava savunma sistemi anlaşması yapılabileceğini aktardı.

Borisov, Türkiye'nin S-400 teslimatı sonrası daha fazla Rus hava savunma sistemi satın alabileceğini belirtti. Rus basınına yansıyan habere göre Borisov, "Türkiye'nin Rusya ile yeni hava savunma sistemi sözleşmesi yapma ihtimali yüksek. Türkiye'nin opsiyonu var ve onu değerlendirme hakkına sahip" dedi.

Borisov ayrıca, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasından sonra gündeme gelen Rus uçakları Su-35 ve Su-57'ler konusunda da Rusya'nın Türkiye ile anlaşmaya varabileceğini belirtti. Borisov, "Samimi bir ilgi vardı, ama seçecek olan da Türkler. Zaten S-400'leri de kendileri seçti ve bu sistemleri satın alma haklarını da savundu. Belki de seçimlerini bizim savaş uçaklarımızdan yana kullanabilirler, bu ihtimal dışlanmamalı" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:36
  1. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov
  2. Türkiye
  3. Rus yapımı Su-35
  4. Su-57
  5. Rusya
  6. hava savunma sistemi
  7. S-400
  8. F-35

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