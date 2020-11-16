Rusya'dan Türkiye'nin Azerbaycan Tezkeresi'ne ilk yorum

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat sonucu, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir ortak merkez oluşturulması için asker gönderme tezkeresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye gönderilmesine Rusya'dan cevap geldi.

"Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölgeye asker gönderilmesi konusunun Türkiye'nin kendi içişleri olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak, oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanması durumu" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü"

Peskov ayrıca, "Azerbaycan'da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince, bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü" dedi.