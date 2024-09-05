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Ekonomi Rusya'dan Türkiye'deki turistlerle ilgili acil karar! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'deki turistlerle ilgili acil karar! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-09-05 10:22:00 -
Rusya'dan Türkiye'deki turistlerle ilgili acil karar! 'Hazırlık içerisindeyiz' diyerek duyurdular

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Türkiye'ye tatile giden turistler için özel broşür hazırlayacaklarını duyurdu.

Rusya ve Türkiye, Türk topraklarına gelen Rus turistlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında önleyici tedbirlerin yer alacağı bir broşür üzerinde çalışıyor.

Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova, Ankara'yla birlikte Türkiye'de tatil yapan Rus turistlere yönelik özel broşür hazırlayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açılışında konuşan Moskalkova, "Çok ilgi çekici, ombudsmanların tarihteki ilk dokümanı olan ve 'Turistler İçin Broşür' olarak adlandırılan bir belge hazırlıyoruz. Turistlerin sağlık poliçesi düzenlemedikleri, yanlarına ne kadar para almaları gerektiğini, burada Rus banka kartlarının çalışmadığını bilmedikleri için zor durumlara düştükleri durumlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Moskalkova, turistleri korumak ve önleyici tedbirler almak için Türk tarafıyla birlikte böyle ortak bir belge hazırladıklarını anlatarak yarın belge üzerinde istişarelerde bulunmak, onu revize etmek istediklerini belirtti.

Moskalkova, broşürü tüm sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını ve tur acentelerine göndereceklerini kaydetti.

Etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığına dikkat çeken Moskalkova, Şahin'in turistlerin yaşadıkları zor durumlarla ilgili birçok örnek verdiğini ve söz konusu belgenin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını sözlerine ekledi.

'Malkoç, Rusya ve Ukrayna'ya azami düzeyde yardım etmeye çalışıyor'

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı amaçladığını belirten Moskalkova, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un iki ülkeye yardım etmek için çok çabaladığını söyledi.

Moskalkova, "Türkiye ve Sayın Malkoç, Rusya ve Ukrayna arasında insan hakları alanında arabuluculuğu teşvik etmek için çabaladılar. Bizim alanımız insani, zor durumdaki insanlara yardım etmekle ilgili. Sayın Malkoç her zaman her iki tarafa da elinden geldiğince yardım etme arzusunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

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