Rusya'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Sergey Lavrov, “Gaz merkezi oluşturulması dahil Türkiye'ye gaz arzını arttırmaya hazırız' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Lavrov'un açıklamalarından satır başları:
(Karadeniz tahıl girişimi) "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz
Batı ülkelerinin şüphe uyandıran girişimlerine rağmen biz Türkiye'nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz
Gaz merkezi oluşturulması dahil Türkiye'ye gaz arzını arttırmaya hazırız
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Vaatlere güvence verilmediği sürece, ilerleme kaydedilemez.