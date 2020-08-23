Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, katıldığı bir televizyon programında Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev’in Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığı konusundaki açıklamalarına cevap verdi.

S-400'ler konusunda Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Şugayev, "Türkiye ile ek opsiyon için imzaları atma konusunda çok ileri bir safhadayız. Bazı detayları konuşuyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Bir başka opsiyona yönelik imzaları atmak için Türk partnerlerimizin kararını bekliyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söylemişti.