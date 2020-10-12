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Dünya Rusya'dan Türkiye iddiası
Dünya

Rusya'dan Türkiye iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi içeren ‘Moskova anlaşmasını’ Türkiye’nin desteklediğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:59:00 -
Rusya'dan Türkiye iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistanlı mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan’la Moskova’daki görüşmesinin ardından basın toplantısında yöneltilen bir soru üstüne, “Türk meslektaşlarımla temaslarıma gelirsem, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasım oldu, kendisine çabalarımızın desteklenmesini beklediğimizi ilettim. Pazar günü bir telefon görüşmemiz daha oldu, söz konusu görüşme esnasında da Moskova’da üstünde anlaşılan belgenin desteklendiği teyit edildi” dedi.

Lavrov şimdi sıranın Moskova’da üstünde anlaşılan bu belgenin uygulanmasına geldiğini belirtti ve ekledi: “Şimdi tam olarak bunun üstünde çalışıyoruz.”

Rus Dışişleri Bakanı’nın Moskova’da cuma günü Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda dört madde içeren bir açıklama üstünde anlaşılmıştı.

Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden şiddetli çatışmaların geçici olarak durdurulmasını öngören açıklamada şu maddeler yer alıyor:

1) Savaş esirleri ile alıkonulmuş diğer insanların ve cenazelerin değişimi adına insani nedenlerle 10 Ekim 2020, 12.00’de ateşkes ilan edilecektir. Söz konusu süreç Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin kriterlerine uygun olarak, yine bu kurumun hakemliğinde yürütülecektir.

2) Ateşkesin somut unsurları üstünde ayrıca anlaşılacaktır.

3) Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları arabuluculuğunda, temel çözüm prensipleri temelinde barışçıl bir çözüm için bir an önce müzakerelere başlayacaktır.

4) Taraflar müzakere süreci formatının değişmeyeceğini teyit etmektedirler.

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