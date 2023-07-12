Rusya'dan Türkiye duyurusu: Fiyatlar sert düştü
Rusya Tur Operatörleri Birliği, Moskova-Antalya bilet fiyatlarında gerileme yaşandığını duyurdu.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Moskova’dan Türkiye’ye business class uçak bilet fiyatlarının yaklaşık yüzde 75 ucuzladığını açıkladı.
ATOR’dan yapılan açıklamada, üç tur operatörünün (Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik) Türk Hava Yolları’nda Moskova-Antalya uçuşlarında business class kategorisinde blok satın alım yaptıkları, bu nedenle business class biletlerinin yüzde 75 civarında ucuzladığı belirtildi.