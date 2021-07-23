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Gündem Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bölgesel güç haline geldi
Gündem

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bölgesel güç haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi uzmanları, Türkiye'nin uluslararası alanda önemli rol oynadığını ve bölgesel güç haline geldiğini söylediler.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 00:20:00 -
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bölgesel güç haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ne bağlı Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsünde "Rusya ve Türkiye: Dün, Bugün, Yarın" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Müdürü Oleg Karpoviç, Rusya ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Türkiye, son dönemde, uluslararası alanda önemli rol oynuyor. Bu nedenle, Rusya ve Türkiye arasındaki etkileşim, uluslararası ilişkilerde önemli gündem haline geldi." dedi.

Karpoviç, Türkiye'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya'da önemli rol oynamaya başladığını belirtti.

"Türkiye, son 5 yılda bölgede konumunu güçlendirdi"

Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev, Türkiye'nin dış siyasetine değerlendirerek, "Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasetteki statüsü değişti. Türkiye, bölgesel gündemin oluşturulmasında yer alarak, bölgesel dönüşüm süreçlerine katıldı." diye konuştu.

Türkiye'nin yabancı ülkelerle ilişkilerinde değişikliklerin yaşandığına dikkati çeken Gadjiyev, Türk dış siyasetinin "pragmatik" yönde ilerlediğini söyledi.

Gadjiyev, Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizerek, "Türkiye, son 5 yılda bölgedeki konumunu güçlendirdi ve komşu ülkeler üzerinde etkisini artırdı." ifadesini kullandı.

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