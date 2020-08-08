  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya'dan Trump'ın kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok kararına tepki göstererek "ABD yetkililerinin eylemleri, serbest piyasa ekonomisinin temel ilkelerine aykırıdır ve DTÖ kurallarını ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 16:42:00 -
Rusya'dan Trump'ın kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok kararına tepki gösterdi. Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ettiğini belirten Zaharova, "ABD yetkililerinin eylemleri, serbest piyasa ekonomisinin temel ilkelerine aykırıdır ve DTÖ kurallarını ihlal ediyor. Washington’un Çinli bir rakibin kollarını bükerek, onu ulusal güvenliği sağlama amacıyla absorbe etmeyi haklı gösterme çabaları özellikle alaycıdır" ifadelerini kullandı.

Zaharova açıklamasının devamında şunları aktardı:

"Amerikan tarafının en büyük sosyal ağlardan biri olan Tiktok'a karşı makul olmayan sert kısıtlayıcı eylemleriyle, Washington'un her türlü bilginin serbest ve geniş bir şekilde dağıtılması, kaynakların özgürce seçilmesi ve bu alandaki işbirliğinin teşvik edilmesi gibi uluslararası taahhütlerinin geniş bir yelpazesini ihlal ettiğini görüyoruz"

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini sık sık dile getiren Trump, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini de belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemlerde tartışma konusu olan 'Beştepe'ye gi..
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut
Dünya

Yunanlılar 'Endişeliyiz' diyerek paylaştılar: Türk donanmasında hareketlenme mevcut

Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde kıta sahanlığı anlaşması sonrası Türkiye yeni bir NAVTEX yayınladı. Türkiye'nin hamlesi Yunan ba..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı