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Dünya Rusya'dan Suriye'de kritik hamle
Dünya

Rusya'dan Suriye'de kritik hamle

Suriye'de, Şam rejimine destek veren ve burada askeri üsleri bulunan Rusya, en stratejik noktalardan biri olan Hmeymim Hava Üssü'nü Tu-95, Tu-22 ve Tu 160 tipi süpersonik bombardıman uçaklarının inebilmesi için genişletme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 02:34:00 -
Rusya'dan Suriye'de kritik hamle

Askeri hava operasyonları, gözlem uçuşları ve askeri kargo taşımacılığında kullanılan hava üssünün genişletilmesiyle birlikte Rusya'nın en önemli bombardıman uçakları olan Tu-95, Tu-22 ve Tu 160 tipi süpersonik bombardıman uçaklarının bu hava üssünde faaliyet yürütebileceği öğrenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava üssünün genişletilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, Rus basınında üssün genişletilmesine yönelik uydudan çekilen fotoğraflara yer verildi. Yayınlanan fotoğraflara göre, Hmeymim Hava Üssü'nde çalışmalar yapılarak, pistlerin uzatıldığı görüldü.

 

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