Rusya’dan sonra ABD’den koronavirüs aşısı açıklaması

Beyaz Saray'da koronavirüs salgınına ilişkin toplantı düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 100 milyon dozluk koronavirüs aşısı için Moderna ile anlaşıldığını duyurdu.

Trump 3 adayının olduğunu ve 3’nün de klinik aşamada olduğunu kaydetti.

100 milyon doz için 1,5 milyar dolarlık anlaşma

Öte yandan, Moderna isimli şirketten yapılan açıklamada, ‘mRNA-1273’ adlı aşı adayından 100 milyon doz üretilmesi için ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın değerinin 1,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.