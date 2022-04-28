Rusya'dan şok eden ruble kullanma kararı! Herson'da...

Rusya, Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda nisan ayı başlarında kontrolü ele geçirdiği Herson'da kendi ekonomik ve sosyal yaşam sistemine geçişi başlattı. Daha önce bankacılık işlemlerinin başladığı, sosyal yardımların ve ticari merkezlerin çalışmaya başladığı bölgede, bu kez Rus para birimine geçiş için sürecin başlatıldığı belirtildi.

Rusya tarafından Herson bölgesine atanan yerel yönetimin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, bölgede artık Ukrayna para birimi grivna yerine Rus rublesinin aktif bir şekilde kullanılacağını ifade etti.

Stremousov, "1 Mayıs'tan itibaren ruble bölgesine geçiyoruz. Şu an ruble ve grivna dolaşımda olacak. Bu geçiş süreci 4 aya kadar tamamlanacak. O zaman tamamen ruble cinsinden ödeme sistemine geçeceğiz" dedi.

HATIRLATMA: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ilk hedeflerinden biri olan Herson, yoğun bombardımana maruz kaldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 15 Mart'ta yapılan açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerin Herson şehri ve Herson bölgesinde tam kontrol sağladığı bildirilmişti.

ÖNEMLİ: Herson, Rusya için Kırım yarımadası ile Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgeler arasındaki kara bağlantısının bir bölümünü sağladığı için stratejik öneme sahip.