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Rusya'dan skandal Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'deki istikrara zarar verebileceğini belirterek skandal bir açıklamaya imza attı.

20 Ekim 2019 Pazar 15:23
Rusya'dan skandal Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekat’ının ülkedeki siyasi istikrar sürecine zarar verebileceğini ifade etti.

Rossiya 1 televizyonundaki ‘Moskova.Kremlin.Putin’ programında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun son derece endişe verici olduğunu, bu durumun ülkeye siyasi yolla istikrar getirilmesi sürecine zarar verme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Peskov, “Genel anlamda Suriye’nin kuzeydoğusundaki gidişat son derece endişe uyandırıyor. Siyasi istikrar sürecine zarar verebilecek olaylar gerçekleşiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 15:23
  1. Rusya
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • OvalıOvalı3 dk önce
    İkiz kardeş potin= tramp. yani ABD= Rus.
  • HalilHalil10 dk önce
    Silahlı güç tek belirleyici güç. Bu müslüman düşmanlarından bir şey ummayın
  • OFLU BABAOFLU BABA21 dk önce
    AYIDANPOST RUSTANDOSTOLMAZHAKEMALHAPUTINYOKBIRBIRINDENFARKLARI
  • Tata TongaTata Tonga24 dk önce
    Demekki pkk nın Trump abisinden başka bir de Putin abisi var
  • AlperAlper32 dk önce
    Rusya dost,ABD müttefik? Bu nasıl iş?
  • KemalKemal40 dk önce
    Rusya kafa ile calisiyor..Bravo.. 

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