Rusya'dan skandal Türkiye açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'deki istikrara zarar verebileceğini belirterek skandal bir açıklamaya imza attı.20 Ekim 2019 Pazar 15:23
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekat’ının ülkedeki siyasi istikrar sürecine zarar verebileceğini ifade etti.
Rossiya 1 televizyonundaki ‘Moskova.Kremlin.Putin’ programında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun son derece endişe verici olduğunu, bu durumun ülkeye siyasi yolla istikrar getirilmesi sürecine zarar verme potansiyeli taşıdığını ifade etti.
Peskov, “Genel anlamda Suriye’nin kuzeydoğusundaki gidişat son derece endişe uyandırıyor. Siyasi istikrar sürecine zarar verebilecek olaylar gerçekleşiyor” dedi.
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