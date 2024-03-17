  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözcü TV'de AK Parti'nin öne geçtiği iller açıklandı! CHP elindeki 4 ili kaybediyor: Şaşkınım

İliç faciası sonrası başlatılan arama kurtarma operasyonunda önemli gelişme

Taziyede bile bulunmadan bakın ne demiş! Katilin babasından acılı babaya utanmaz teklif

Ayasofya'da Yunan bayraklı provokasyon!

Bankalardan vatandaşa şok eden altın ve dolar uyarısı: Sorumlusu biz değiliz

Soykırımcı İsrail'in sözcüsü Youtube yine şaşırtmadı! O şarkıyı platformdan kaldırdılar!

Araç sahipleri dikkat! Şimdiye kadar 1 milyon araca ceza kesildi: Yaptırmayan 9 bin 943 lira ödeyecek

Yalana kırk takla attıran Ekrem inşaatı bitmeyen metro için 'açılış' yaptı

Kardeş ülke Pakistan'da intihar saldırısı! Çok sayıda asker öldü

Ünlü bankadan beklenmedik karar! Türkiye'deki faaliyetlerini askıya aldı
Dünya Rusya'dan skandal altın kararı! Tonlarcasına çöktüler
Dünya

Rusya'dan skandal altın kararı! Tonlarcasına çöktüler

Yeniakit Publisher
2024-03-17 01:39:00 -
Rusya'dan skandal altın kararı! Tonlarcasına çöktüler

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Romanya'nın 90 tonluk altın talebine küfür ederek yanıt verdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Romanya'nın I. Dünya Savaşı'nda Rus İmparatorluğu'na emanet ettiği altınları geri isteme talebine sert çıkıştı.

Medvedev, sosyal medya platformu VK üzerinden dün yaptığı açıklamada, 1916-1917'de emanet edilen altınların geri gönderilmesi için Romanya'ya destek veren Avrupa Parlamentosu'nu (AP) da eleştirerek, söz konusu talebi "küstahlık" diye niteledi.

 

AP'nin perşembe günkü oturumunda, aralarında 91,5 ton altınla bazı tarihi arşiv belgelerinin yer aldığı emanetlerin Romanya'ya iade edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Skandal çıkış

2012-2020'de Rusya Başbakanı olarak görev yapan Medvedev, paylaşımında Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği'nin el koyduğu Rus varlıklarına işaret ederek şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AB, 300 milyar dolar değerinde Rus varlığını çaldı. Şimdi de Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istiyor. Buna 'S***irin gidin' demek dışında söylenecek bir şey yok.

Medvedev, Avrupalı liderlere de hakaret ederek "Onlar gerizekalı, zayıf ve ahmaktır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından perşembe günü yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1935'te söz konusu altınların bir kısmını Romanya'ya iade ettiğini savundu.

Zaharova ayrıca Sovyet yönetiminin II. Dünya Savaşı'nın ardından Romanya'nın tüm borçlarını sildiğini de belirtti. Sözcü, bu borçların şimdiki parayla 4 milyar dolara denk geleceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı Uluslararası Kültürel İşbirliği Özel Temsilcisi Mihail Şivdikov da aynı gün yaptığı açıklamada, AP'nin kararının yasal geçerliliği olmadığını savunarak bunu "provokasyon" diye niteledi.

Gram altın için hiç hesapta olmayan 20 Mart uyarısı! "Bir problem var" diyerek duyurdu
Gram altın için hiç hesapta olmayan 20 Mart uyarısı! "Bir problem var" diyerek duyurdu

Ekonomi

Gram altın için hiç hesapta olmayan 20 Mart uyarısı! "Bir problem var" diyerek duyurdu

Gram altında korkunç senaryo! İslam Memiş ilk kez açıkladı: Son 5 gün
Gram altında korkunç senaryo! İslam Memiş ilk kez açıkladı: Son 5 gün

Ekonomi

Gram altında korkunç senaryo! İslam Memiş ilk kez açıkladı: Son 5 gün

Dünyanın en büyük altın rezervi bulundu! Her yerden altın fışkırıyor ama çevreciler karşı çıktı
Dünyanın en büyük altın rezervi bulundu! Her yerden altın fışkırıyor ama çevreciler karşı çıktı

Dünya

Dünyanın en büyük altın rezervi bulundu! Her yerden altın fışkırıyor ama çevreciler karşı çıktı

Rusya'ya verilen 91 ton altın geri istendi! Altınların üzerine yattılar, vermiyorlar
Rusya'ya verilen 91 ton altın geri istendi! Altınların üzerine yattılar, vermiyorlar

Dünya

Rusya'ya verilen 91 ton altın geri istendi! Altınların üzerine yattılar, vermiyorlar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23