Rusya'dan Rus vatandaşlarına Türkiye çağrısı: Bayram sonrası hemen...

22 Haziran'dan bu yana Rusya, Türkiye'ye uçuş sınırlamalarını tamamen kaldırdı ve şu an Baltık kıyısındaki Kaliningrad'tan Japon Denizi kıyısındaki Habarovsk'a kadar 32 Rus şehrinden Türkiye sahillerine, charter uçakları aralıksız turist taşıyor. Kurban Bayramı tatili ile birlikte tabloda değişiklik var.

M. Komsomolets gazetesi bayramda yerli turistlerin sahillere akın ettiğini, otellerin dolduğunu ve Rus turistler açısından "durumun zorlaştığını" ancak bayram sonrası durumun daha sakin bir hal alacağını yazdı.

Gazetenin konuştuğu, Alanya'da yaşayan Türkiye uzmanı Rus vatandaşı Vladimir Hotko, Türklerin Rus turistlerden memnun olduğunu söylüyor ve "Rusların Türk otellerini doldurmaya başlamasının üzerinden sadece 10 gün geçti, Akdeniz kıyıları şimdi hem Rusya'dan hem de diğer ülkelerden tatilcilerle dolup taştı" diyor.

Gazete bazı uzmanların yorumunu aktarırken, 10-26 Temmuz arası devam edecek bayram tatili nedeniyle Rus turistlerin Akdeniz sahillerine gitmek için "Türklerin kendi bayram tatilinin bitmesini beklemesinin önerildiğini ve bundan hemen sonra rezarvasyon yapılması gerektiğini kaydediyor.