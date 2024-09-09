Rusya'dan Prens Selman'a sürpriz! Erdoğan detayı dikkat çekti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'i BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini açıkladı.
Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyaloğu Bakanlar Toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, düzenlenen basın toplantısında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ı Kazan'da yapılacak BRICS zirvesine davet ettiğini söyledi.
Lavrov, konu hakkında, "Prens Salman davet edildi ve bugün kendileriyle yaptığımız görüşmede hazırlıkları görüştük, başarılı bir zirve olacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Rusya 1 Ocak'tan bu yana BRICS dönem başkanlığını yürütüyor. BRICS zirvesinin ise 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirve'ye katılacak
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.
BRICS Zirvesi nedir?
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır.
BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa).
Medya
Erdoğan ve Sisi arasında gizli anlaşma mı yapıldı? İşte Türkiye-Mısır yakınlaşmasının perde arkası