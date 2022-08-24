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Ekonomi Rusya'dan petrol hamlesi
Ekonomi

Rusya'dan petrol hamlesi

Rusya’nın petrol üretimi yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 309 milyon tona yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 20:22:00 -
Rusya'dan petrol hamlesi

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede petrol üretimi temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artarak 45,5 milyon tona çıktı.

Rusya'nın petrol üretimi bu yılın ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 309 milyon tona yükseldi.

Çok sayıda Batılı ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus petrolü ithalatını durdururken Rus yetkililer, Batılı ülkelerin söz konusu adımları nedeniyle özellikle Asya pazarına yönelik petrol ihracatını artırmak istiyor.

Rusya Merkez Bankası tarafından 26 Temmuz'da yayımlanan raporda, özellikle Çin ve Hindistan'ın Rus petrolü ithalatını önemli oranda artırdığı, Rusya'nın petrolde uyguladığı indirimin, söz konusu artışta önemli rol oynadığı kaydedilmişti.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya geçen yıl 536 milyon ton petrol üretmişti.

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