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Dünya Rusya'dan Paşinyan'a çok sert tepki!
Dünya

Rusya'dan Paşinyan'a çok sert tepki!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yaptığı "Rus İskender füzeleri savaş sırasında patlamadı" açıklamasına Rusya'dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 11:36:00 -
Rusya'dan Paşinyan'a çok sert tepki!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan Ordusuna karşı Rusya'dan alınan İskender füzelerinin kullanıldığını, ancak bu füzelerin sadece yüzde 10'unun patladığını söyledi. Söz konusu açıklamaya Rusya'dan jet bir yanıt geldi.

Ermenistan'ın tartışmalı Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Rus İskender füzeleri patlamıyor' çıkışına Moskova'dan tepki geldi.

Rusya Devlet Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Zavarzin, Nikol Pashinyan'ın "Rus İskender füzeleri savaş sırasında patlamadı" açıklamasını mutlak bir yalan olarak nitelendirdi.

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Yorumlar

Ermenistan ülkeyse, bu da başbakandır, tabii..

Bu herif işhanlarındaki paspasçı garibanlara benziyor
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