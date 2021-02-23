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Dünya Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'
Dünya

Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, İsrail'in Suriye'de savaş uçaklarıyla birlikte saldırganlaştığını ifade ederek Tel Aviv yönetimine askeri anlamda cevap verebileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:35:00 -
Rusya’dan ortalığı karıştıracak tehdit! 'Uçakları vururuz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Alexander Lavrentyev, Rusya'nın Tel Aviv'in Suriye'deki saldırganlığını diplomatik veya askeri yollarla durdurma niyetinde olduğuna dikkat çekti. Lavrentyev, Suriye'de şiddetin artmasına karşı koymak için bu önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı ve aynı zamanda İsrail’in uyarıyı duymasını umduğunu belirtti.

Rusya'nın bu tutumunun arkasında, İsrail'in Suriye topraklarındaki saldırgan davranışı, Suriye'deki Rus ordusu için potansiyel bir tehdit oluşturması olduğu tahmin ediliyor. Bu bağlamda Moskova, askerlerini korumak için sert eylemlere hazır olduğunu resmen açıklamış oldu.

İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), Suriye Rejimi'ne ait hedefleri, Suriye hava sahası içerisine girerek imha ediyor. Harekat esnasında yoğun elektronik harp uygulayan İsrail Hava Kuvvetleri'ne, Suriye Rejimi tarafından hava savunma füze sistemleri ile uygulanan angajmanlar ise çoğunlukla yetersiz kalıyor.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Madem öyle adamsan ver Suriyeye en son teknoloji hava savunma sistemini vursun İSRAİLİ.!!!.
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Ibrahim Alkılıç

Bu yalan; israilde biliyor, esedde. Esed zaten israile kardeş. Bu mesaj ile rus suriyede ki esed taraftarına diyor ben onu döverim, sen üzülme.
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