Rusya'dan nükleer misilleme tatbikatı

Tüm dünyanın gündemi İsrail Hamas arasındaki çatışmalarken Rusya'dan dikkati çeken yeni bir adım geldi. Nükleer misilleme tatbikatı yapıldı. Tatbikat, Kremlin Sarayı tarafından duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu tatbikata uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. Tatbikatta Kamçatka bölgesinden Yars kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Tula bölgesindeki nükleer enerjili denizaltıdansa Sineva balistik füzesi gönderildi. Putin, “Terörle mücadele, yaşlıların, kadınların, çocukların, tümüyle ailelerin öldürüldüğü, yüz binlerce kişinin barınma, yiyecek, su, elektrik ve tıbbi bakımdan yoksun durumda kaldığı kolektif sorumluluk ilkesine göre yürütülemez. Bu tam bir insani felaket” dedi.

Putin ayrıca Rusya'da yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi dini liderlerle bir araya geldi. İsrail Hamas arasındaki çatışmaları değerlendirdi. Krizin yayılmasına dair endişesini dile getirdi. “Ana amacımız kan dökülmesini ve şiddeti durdurmak. Öteki türlü, krizin daha da genişlemesi, en şiddetli ve tehlikeli derecede yıkıcı sonuçlarla doludur, yalnızca Ortadoğu için değil. Bu Ortadoğu sınırlarının çok ötesine yayılabilir.”