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Gündem Rusya'dan nükleer misilleme tatbikatı
Gündem

Rusya'dan nükleer misilleme tatbikatı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 08:56:00 -

Tüm dünya gözünü İsrail Hamas çatışmasına dikmişken Rusya’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Putin, nükleer misilleme tatbikatı için orduya emir verdi.

Tüm dünyanın gündemi İsrail Hamas arasındaki çatışmalarken Rusya'dan dikkati çeken yeni bir adım geldi. Nükleer misilleme tatbikatı yapıldı. Tatbikat, Kremlin Sarayı tarafından duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu tatbikata uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. Tatbikatta Kamçatka bölgesinden Yars kıtalararası balistik füze fırlatıldı. Tula bölgesindeki nükleer enerjili denizaltıdansa Sineva balistik füzesi gönderildi. Putin, “Terörle mücadele, yaşlıların, kadınların, çocukların, tümüyle ailelerin öldürüldüğü, yüz binlerce kişinin barınma, yiyecek, su, elektrik ve tıbbi bakımdan yoksun durumda kaldığı kolektif sorumluluk ilkesine göre yürütülemez. Bu tam bir insani felaket” dedi.

Putin ayrıca Rusya'da yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudi dini liderlerle bir araya geldi. İsrail Hamas arasındaki çatışmaları değerlendirdi. Krizin yayılmasına dair endişesini dile getirdi. “Ana amacımız kan dökülmesini ve şiddeti durdurmak. Öteki türlü, krizin daha da genişlemesi, en şiddetli ve tehlikeli derecede yıkıcı sonuçlarla doludur, yalnızca Ortadoğu için değil. Bu Ortadoğu sınırlarının çok ötesine yayılabilir.”

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Yorumlar

Gültekin

PUTİN ENDİŞELERİNDE ÇOK HAKLI, KIVILCIMI YAKAN DEVLETİN ATEŞİNE BENZİN DÖKEN DİĞERLERİ ATEŞİN YAYILACAĞI İHTİMALİ VARDIR, BENZİN DÖKENLER DEVLET OLARAK BUNUN ÇOK TİTİZ HESABINI YAPMALARI GEREKİR, YOKSA BUGÜNLERİ BİLE ARAYACAKLAR, ÇÜNKÜ SAVAŞIN HİÇ BİR ZAMAN KAZANANI OLMAMIŞTIR, AMA BARIŞIN KAZANANI ÇOK OLMUŞTUR.

543

irana bolbol kıtalararası füzeler ver biliyorsuznki türkiye ortadoğu dahil abdye ait natoya ait nükleer silahlar var sen irana ne veriyorsun nasıl kuzey kore nükleer füze projelerini verdin iranada ver
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