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Dünya Rusya'dan NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslim edildi! Putin: Bangladeş'le enerji için görüşmeler yapıyor
Dünya

Rusya'dan NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslim edildi! Putin: Bangladeş'le enerji için görüşmeler yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-05 18:43:00 - 2023-10-05 19:04:27
Rusya'dan NGS'ye ilk parti nükleer yakıt teslim edildi! Putin: Bangladeş'le enerji için görüşmeler yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) hakkında dikkat çeken açıklama yaptı: Bangladeş'in enerji ihtiyacının bir kısmını karşılanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bangladeş'teki Ruppur Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesine nükleer yakıt getirme törenine video konferans yöntemiyle katılarak, "Tesis tam kapasiteyle üretime geçtiğinde Bangladeş'in enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak" dedi.

Bangladeş'in ilk nükleer santrali Ruppur Nükleer Güç Santrali'ne yakıt getirme töreni düzenlendi. Bangladeş ile Rusya arasında 2011 yılında imzalanan anlaşma ile yapımını Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi'nin (Rosatam) üstlendiği santralin 1. güç ünitesine nükleer yakıt getirme törenine Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi video konferans yöntemiyle katıldı.

"Bangladeş'in enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak"

Putin törende yaptığı konuşmada, "Rosatom ilk üniteyi 2024 yılında, ikinci üniteyi de 2025 yılında devreye alarak toplam 2400 MW kapasiteli modern bir tesisin inşasına devam ediyor. Tesis tam kapasiteyle üretime geçtiğinde Bangladeş'in enerji ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak" dedi. Tesis inşasının Bangladeş için de büyük bir istihdam oluşturduğunu ifade eden Putin, "Her gün 20 binden fazla kişi bu inşaatta çalışıyor ve çalışanların çok büyük kısmı Bangladeşli" ifadelerini kullandı. Putin, "Rusya sadece bir santral inşa etmiyor, Bangladeşli ortaklarımıza nükleer projenin tüm yaşam döngüsü boyunca yardım sağlayacağız" dedi."Barışçıl bir nükleer endüstri kuruyoruz"Putin, "Ruppur projesindeki iş birliğinin bir parçası olarak Rusya, Bangladeş'in nükleer endüstrisi için uzman ve nitelikli personel hazırlıyor. Halihazırda 80'den fazla Bangladeşli öğrenci üniversitelerimizde nükleer eğitim almıştır ve bu sayı gelecekte artacaktır. Aslında biz sadece bir nükleer enerji santrali kurmuyoruz, biz Bangladeş'te siz değerli dostlarımızla birlikte tam bir nükleer endüstri, barışçıl bir atom endüstrisi kuruyoruz" şeklinde konuştu."Ruppur NGS, nükleer tesis haline geliyor"Törene bizzat katılan Rosatam Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise konuşmasında, "Bugün, Rusya-Bangladeş ilişkilerinin gelişiminde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Nükleer yakıtın teslim edilmesinin ardından Ruppur NGS, nükleer tesis haline geliyor ve Bangladeş barışçıl nükleer teknolojilere sahip bir ülke statüsüne kavuşuyor" diye konuştu.

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