Rusya’dan Mısır’a savaş uçağı teslimatı

Rus Yeni Savunma Düzeni Stratejisi Dergisi’nin resmi rapora atıfta bulunarak yayımladığı tabloya göre Rusya, 2019-2020 yılları arasında Mısır’a; 5 adet Su-35SE savaş uçağı, bir miktar MiG-29 M2 savaş uçağı, sayısı belirtilmeyen düzeyde ise R-77 ve R-73 tipi hava-hava füzeleri teslim etti.

Mısır’ın Mart 2018’de Rusya ile yaklaşık 2 milyar ABD Doları tutarıyla imzaladığı 26 adetlik Su-35SE savaş uçağı tedariki anlaşması kapsamında ilk parti savaş uçaklarının, Mısır’a teslim ettiği iddia edilmişti.

CAATSA yaptırımları

Mısır, Su-35 tedarikinden dolayı ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlarla ile karşı karşıya kalabilir. Trump yönetimi, bu tedarikin CAATSA yaptırımlarını tetikleyeceği konusunda Mısır’ı birden çok kez uyarmıştı. Biden yönetimi de benzer bir pozisyonda.

2017 yılında yürürlüğe giren CAATSA, bugüne kadar sadece Türkiye (S-400) ve Çin’e (Su-35+S-400) uygulandı. Rusya ile 5.48 milyar dolarlık S-400 anlaşması yapan Hindistan ve Moskova ile savunma iş birliği yapan Endonezya da CAATSA yaptırımlarına maruz kalması beklenen ülkeler listesinde.

Sukhoi Su-35

Rusya Federasyonu merkezli Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-35 Çok Amaçlı Avcı Uçağı, ilk uçuşunu 28 Temmuz 1998 tarihinde gerçekleştirmiştir. Sovyetler Birliği’nin ünlü savaş uçağı Su-27 üzerinden geliştirilen Su-35, NATO tarafından “Flanker-E” ve Batı ülkeleri tarafından ise "Super Flanker" olarak adlandırılmaktadır.

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri’nin halihazırda en teknolojik savaş uçakları arasında yer alan Su-35; karbon-fiber, alüminyum ve titanyum alaşımlardan yapılmıştır. 4++ veya 4.5 nesil olarak nitelendirilen uçak, ilk uçuşundan tam 11 sene sonra Rus Hava Kuvvetleri’nden ilk siparişini almıştır.

Halihazırda; Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından aktif olarak kullanılan uçaktan, Endonezya yakın zamanda 11 adet sipariş etmiştir. Su-35, teknolojik açıdan 4’üncü nesil MiG-29 ile 5’inci nesil Su-57 arasında yer almaktadır.

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