  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya merkezli silah üreticisi Rosoboronexport'un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatını planlanandan erken tamamladıklarını söyledi.

2019-11-01 13:50:00 -
Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, "Yaptırımlara karşın, Türkiye'ye S-400 parçalarının tümünün teslimatını planlanandan erken tamamladık. Hindistan'daysa Kalaşnikof tüfeklerinin 200 serisinin üretimi için ortak bir fabrika açtık, ki bu dünyada bir ilk" dedi.

Miheyev, Türkiye'ye Rus S-400 savunma sistemi teslimatının beklediklerinden daha erken bir tarihte tamamlandığı açıklamasını daha önce de yapmıştı.

Teslimat için Türkiye'ye 72 uçuş gerçekleştirildiği bilgisini de veren Rosoboronexport yetkilisi, ayrıca Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatı görüşme yaptıklarını da söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim