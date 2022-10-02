  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan kritik hamle! "Dost olmayan ülkelere" yasaklandı
Dünya

Rusya'dan kritik hamle! "Dost olmayan ülkelere" yasaklandı

Rusya, "dost olmayan ülkelerin" kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını resmen yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 07:47:00 -
Rusya'dan kritik hamle! "Dost olmayan ülkelere" yasaklandı

Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.

Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu. Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23