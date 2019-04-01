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Rusya'dan Komünist Başkan Maçoğlu açıklaması!

Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Tunceli'yi kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu kutladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 20:57
Rusya'dan Komünist Başkan Maçoğlu açıklaması!

Tunceli'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) yerel seçimleri kazandığı tek il olmasını değerlendiren Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden (KPRF) Kalaşnikov, bu başarının TKP'nin gelecekteki zaferlerin ilk habercisi olduğunu belirtti.

KPRF Merkez Komite Başkanlığı Üyesi ve Uluslararası ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Merkez Komite Sekreteri Leonid Kalaşnikov, Sputnik'e açıklamasında, Tunceli Belediye Başkanı seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu kutlayarak, "Türkiye'deki sıkı rekabeti dikkate alırsak komünist vekilin zaferi çok önemli bir olay" dedi.

Kalaşnikov, "TKP'nin bu başarısı, Komünist partinin gelecekte diğer illerde elde edeceği zaferlerin ilk habercisi olabilir" diye konuştu.

KPRF ve TKP arasındaki işbirliğinin yüksek düzeyde olduğunun altını çizen Rus siyasetçi, iki partinin sıkça görüştüğünü ve ortak etkinliklere katıldığını hatırlattı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 20:57
  1. Tunceli
  2. TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu

YORUM YAZ

  • salih rsalih r19 dk önce
    ne komunisti yahu, rusyada bile komunist kalmadi, ruslar akillandi,komunistlein heykellerini bile tek tek yikiyorlar.
  • Can ÇCan Ç33 dk önce
    Yolun açık olsun . Bir sonraki seçimde hangi şehirden aday olursan bende o şehre ikametgahımı alıp size oy vereceğim.Yeterki bu samimiyetinizi koruyun . Ben kominist değilim . Yolunuz açık olsun
  • AbdullahAbdullah55 dk önce
    Kazanan komunist parti değil bu adam. Bu adam öyle biri ki müslümanlar kıskanıyor adamı. Dürüst, çalışkan, yalansız. Hangi partide böyle bir adam var?

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