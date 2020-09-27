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Aktüel Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı
Aktüel

Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:04:59 -
Rusya'dan Karabağ'daki çatışmalara ilişkin müzakere çağrısı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurularak, taraflara müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ’da durumun ani şekilde kötüleştiğine dikkat çekilerek, temas hattı boyunca her iki taraftan yoğun bombardımanın devam ettiği ve kayıp haberlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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