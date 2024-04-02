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Dünya Rusya'dan İsrail hamlesi! Burunlarının dibinde tarihi adım
Dünya

Rusya'dan İsrail hamlesi! Burunlarının dibinde tarihi adım

Yeniakit Publisher
2024-04-02 04:04:00 -
Rusya'dan İsrail hamlesi! Burunlarının dibinde tarihi adım

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri bölgesinde ek bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldığını duyurdu.

Bakanlığın Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, yaptığı açıklamada, Golan Tepelerindeki durumla ilgili bilgi verdi.

Popov, “Golan Tepeleri bölgesinde, İsrail ordusu ile Suriye arasındaki ayrım bölgesinin ‘Bravo’ hattındaki durumun izlenmesi kapsamında, ek olarak bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldı.” ifadelerine yer ver verdi.

Açıklamada, bu karakolun taraflar arasındaki çatışmaların sona ermesi durumunun uygunluğunu takip edeceği ifade edildi. ​​​​​​

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