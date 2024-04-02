Rusya'dan İsrail hamlesi! Burunlarının dibinde tarihi adım
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri bölgesinde ek bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldığını duyurdu.
Bakanlığın Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yuriy Popov, yaptığı açıklamada, Golan Tepelerindeki durumla ilgili bilgi verdi.
Popov, “Golan Tepeleri bölgesinde, İsrail ordusu ile Suriye arasındaki ayrım bölgesinin ‘Bravo’ hattındaki durumun izlenmesi kapsamında, ek olarak bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldı.” ifadelerine yer ver verdi.
Açıklamada, bu karakolun taraflar arasındaki çatışmaların sona ermesi durumunun uygunluğunu takip edeceği ifade edildi.
Gündem
Seçimi Ekrem ve Mansur’un kazanması en çok siyonistleri sevindirdi! İsrail’den ilk açıklama geldi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
İsrail'de Netenyahu'ya istifa çağrısı: Yönetime seslerini duyuran on binlerce kişi protesto etti! Yeni gelişme