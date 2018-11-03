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Rusya'dan İran açıklaması: Gereken her şeyi yapacağız

ABD'nin İran'a yönelik ambargo kararını tekrar uygulamaya sokmasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rus Dışişleri, İran’la ekonomik işbirliğinin ABD’nin yaptırımlarına karşın sürmesi için gereken her şeyi yapacaklarını belirtti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:01
Rusya'dan İran açıklaması: Gereken her şeyi yapacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamada, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının tümünü yeniden yürürlüğe koyma kararının, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015'te varılan uluslararası anlaşma için gösterilen çabaları baltaladığı kaydedildi.

ABD'nin bu kararı alarak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na da ‘güçlü bir darbe daha indirdiği' belirtilen açıklamada, "BM'nin onayı olmadan alınan ve üçüncü tarafların çıkarlarını ilgilendiren tüm yaptırım kararlarını reddediyoruz" denildi.

'Gereken her şeyi yapacağız'

"ABD'nin yaptırımlarına karşın İran'la uluslararası ticari, ekonomik ve finansal işbirliğinin korunması ve genişletilmesi için gereken her şeyi yapacağız" vurgusunu yapan Rus Dışişleri ayrıca, ABD'den, İran'a yönelik yaptırım politikasını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:01
  1. rusya
  2. iran
  3. ABD irana ambargo

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