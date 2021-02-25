Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması

Rostec Başkanı Sergey Chemezov, Türkiye'ye sistem tedariği sözleşmesi, üretimin tam bir yerelleştirilmesi anlamına gelmediğini açıkladı.

Chemezov, yüzde 100 bir yerelleştirme yapılmadığını ve Türkiye'nin bunu tam olarak üretecek yeterliliğe sahip olmadığını söyledi.

Chemezov ayrıc Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400'ün NATO tarafından ele geçirilemeyeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne demişti?

Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek veren Akar, Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurgulamıştı.

Akar, "Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." demişti.

S-400 gerginliği

Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimi 2019'un Haziran ayı ortalarında başladı ve bu durum Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde krize yol açtı. Amerikan yönetimi defalarca S-400'ün NATO tarafından satın alınmasını kınadı ve Türkiye'nin Amerikan sistemleri satın alması konusunda ısrar etti.

Washington, Türkiye'yi ortak F-35 savaş uçağı programından çıkardı ve S-400'ü satın almakta sorumlu gördüğü Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetikililerine yaptırım uyguladı.