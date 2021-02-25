  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması
Dünya

Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması

Rostec Başkanı Sergey Chemezov, NATO'nun S-400 Hava Savunma Sisteminin sırlarını Türkiye üzerinden alamayacağını ve bu noktada Türkiye ile Rusya arasında sözleşme olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 01:23:00 - 2021-02-25 01:34:31
Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması

Rostec Başkanı Sergey Chemezov, Türkiye'ye sistem tedariği sözleşmesi, üretimin tam bir yerelleştirilmesi anlamına gelmediğini açıkladı.

Chemezov, yüzde 100 bir yerelleştirme yapılmadığını ve Türkiye'nin bunu tam olarak üretecek yeterliliğe sahip olmadığını söyledi.

Chemezov ayrıc Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400'ün NATO tarafından ele geçirilemeyeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ne demişti?

Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek veren Akar, Varşova Paktı üyesi olup sonradan NATO’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurgulamıştı.

Akar, "Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." demişti.

S-400 gerginliği

Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimi 2019'un Haziran ayı ortalarında başladı ve bu durum Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde krize yol açtı. Amerikan yönetimi defalarca S-400'ün NATO tarafından satın alınmasını kınadı ve Türkiye'nin Amerikan sistemleri satın alması konusunda ısrar etti.

Washington, Türkiye'yi ortak F-35 savaş uçağı programından çıkardı ve S-400'ü satın almakta sorumlu gördüğü Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetikililerine yaptırım uyguladı.

ABD'den yaptırım ve S-400 açıklaması
ABD'den yaptırım ve S-400 açıklaması

Gündem

ABD'den yaptırım ve S-400 açıklaması

S-400'ler için kritik tarih belli oldu
S-400'ler için kritik tarih belli oldu

Dünya

S-400'ler için kritik tarih belli oldu

NATO'dan Türkiye için skandal S-400 çıkışı
NATO'dan Türkiye için skandal S-400 çıkışı

Dünya

NATO'dan Türkiye için skandal S-400 çıkışı

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler...
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler...

Dünya

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ile görüşmeler...

Rusya'dan Türkiye ile ortak S-400 üretim açıklaması!
Rusya'dan Türkiye ile ortak S-400 üretim açıklaması!

Dünya

Rusya'dan Türkiye ile ortak S-400 üretim açıklaması!

Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...
Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...

Gündem

Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...

ABD'den küstah S-400 açıklaması
ABD'den küstah S-400 açıklaması

Gündem

ABD'den küstah S-400 açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması
Korona Virüs

15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Türkiye'de bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. En fazla sıçrama Karadeniz kentlerinde görülürken, bu bölgeler..
CHP'li vekiller kandıramadı! Kılıçdaroğlu yola koyuldu
Gündem

CHP'li vekiller kandıramadı! Kılıçdaroğlu yola koyuldu

Daha önce CHP'nin oy oranının en düşük olduğu 24 ile 2 defa milletvekillerini gönderen ve işe yaramadığını anlayan Genel Başkan Kemal Kılıçd..
‘Yakında açacağız’ diyerek seslendi! Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Göktürk Devleti’ hatırlatması
Kültür - Sanat

‘Yakında açacağız’ diyerek seslendi! Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘Göktürk Devleti’ hatırlatması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, büyük bir aile olan Türk dünyasının ancak birlik olursa dirliğe kavuşabileceğini söyledi. Kıra..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay