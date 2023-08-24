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Dünya Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler
Dünya

Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler

Yeniakit Publisher
2023-08-24 23:55:00 - 2023-08-24 23:57:02
Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler

Libya'daki çekişmede Hafter güçlerini destekleyen Rusya'nın Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov ve Hafter Bingazi'de görüştü.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Yevkurov ve beraberindeki heyetin, Bingazi kentinde Hafter'le görüştüğü belirtildi.

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Yevkurov liderliğindeki Rus heyeti dün de Hafter'e bağlı komutanlar ve bazı birimlerle teknik bir toplantı yapmıştı.

Doğudaki silahlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının "terör ve sınır aşan suçlarla" mücadele, askeri ve güvenlik işbirliği çerçevesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Yevkurov’un başkanlık ettiği heyetin, Hafter’in davetlisi olarak Libya'ya gittiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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