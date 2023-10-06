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Dünya Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verildi! Rusların resmi özür beklentisi var
Dünya

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verildi! Rusların resmi özür beklentisi var

Yeniakit Publisher
2023-10-06 22:05:00 -
Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota verildi! Rusların resmi özür beklentisi var

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) nota verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY'nin "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis'in Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, GKRY'de "Rossiyskaya Gazeta" muhabiri Alexander Gasyuk'un gözaltına alınması ve Rusya'nın GKRY Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis'e Rusya'nın notası iletildi.

Yorgalis'e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu provokasyonun organize edilmesinde Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.
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