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Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı
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Dünya Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı
Dünya

Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yasa dışı içerikleri engellemediği gerekçesiyle Google’a yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:49:00 -
Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Google’ın arama sonuçlarında, Rusya’da yasa dışı olan içeriklere bağlantıların yüzde 20 ila 30’unun kaldırılmadığı kaydedildi.

Söz konusu içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle şirkete ve YouTube gibi bağlı hizmetlerine yaptırım uygulanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, “Google, Rusya’daki yasa dışı içeriklerin en çok yayıldığı platform. Söz konusu içeriklerin kaldırılması için şirkete bir gün süre verildi, aksi halde hızını yavaşlatma gibi önlemlere başvurulacak.” denildi.

Roskomnadzor, 10 Mart’ta aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

 

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