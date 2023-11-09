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Dünya Rusya'dan Gazze çıkışı: Zamanı geldi
Dünya

Rusya'dan Gazze çıkışı: Zamanı geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-09 03:15:00 -
Rusya'dan Gazze çıkışı: Zamanı geldi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze'de uygulanan şiddetin durdurulmasının zamanın geldiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi çıkışında Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Nihayetinde Batı Şeria ve Gazze'yi birleştiren bir yönetime ve daha önce de söylediğimiz gibi bir Filistin devletine ihtiyaç var." ifadelerinin sorulması üzerine Nebenzia, "Aslında yanlış kişiye bu soruyu soruyorsunuz." tepkisini verdi.

"Şimdi şiddeti durdurma zamanı"

Nebenzia, "Şimdi Gazze'nin geleceğini konuşma zamanı değil. Şimdi şiddeti durdurma ve çok büyük ölçekte öldürülen sivillerin hayatını kurtarma zamanı." diye konuştu.

"Mevcut durumu kurtarmamız gerekir." diyen Nebenzia, henüz geleceği konuşmak için erken olduğuna işaret etti.

Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye ilişkin bir karar alma durumu olup olmadığının sorulması üzerine ise, "Arka planda bazı gelişmeler oluyor ancak bunları paylaşabilecek durumda değilim." dedi.
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

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