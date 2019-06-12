Rusya'dan flaş S-400 açıklaması Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Rusya’nın S-400’ler konusunda tutumu değişmeyecek. Türkiye ve Rusya teknik ekiplerinin çalışmaları sürecek.” dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Rusya’nın S-400’ler konusunda tutumu değişmeyecek. Türkiye ve Rusya teknik ekiplerinin çalışmaları sürecek.” dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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