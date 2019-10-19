Rusya'dan flaş Esed açıklaması Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Esed ile Kuzey Suriye'de tansiyonun düşürülmesini konuştuk" ifadeleri kullanıldı.

Rus Dışişleri Bakanlığı, "Rus yetkililer Suriye'de Esad ile, Suriye'nin Kuzeydoğusu'nda tansiyonu düşürmeyi konuştular" açıklamasında bulundu. Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.