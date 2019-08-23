Rusya'dan flaş Erdoğan açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon ile görüştü.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin Türkiye'nin inisiyatifiyle gerçekleştiği belirtilirken, görüşmenin içeriği ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"İdlib çatışmasızlık alanındaki durumun istikrara kavuşturulması bağlamında, Rus-Türk işbirliğinin sorunları görüşüldü. Bu bölgeden kaynaklanan terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi memorandumunun uygulanmasının sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması kararlaştırıldı. Eylül ayında, Astana sürecine ait garantör ülkelerin önümüzdeki beşinci zirvesini göz önüne alarak, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Anayasa Komitesi'ni kurmaya ve başlatmaya yönelik çalışmaları da dahil olmak üzere Suriye barış sürecinin diğer yönleri de göz önüne alındı. Ortadoğu gündeminin konularına ve ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularına da değinildi."