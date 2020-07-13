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Gündem

Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülmesi kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Verşinin kararın Türkiye’nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:31:00 -
Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması

Gazetecilere konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı" dedi.

Verşinin, yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı öneme de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

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Yorumlar

Yaşar

Ha şöyle, yola gelin. Daha Türkiye'nin önünde önük ilikleyip hazırolda bekleyeceksiniz.
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Nihal

Halkın çoğunluğunun kararına ne diyebilirki üstüne para ödemeden ziyaret edecekler
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