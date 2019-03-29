Rusya'dan flaş açıklama: İki ülke İdlib'de provokasyon yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'deki militanların Fransız ve Belçikalı istihbarat çalışanlarının yardımıyla, Suriye ile Rusya'yı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için yeni bir provokasyon hazırladığını belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin, İdlib'deki militanların sivil halka karşı kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı içinde olduğunu, bunun için Fransa ve Belçika istihbaratlarının temsilcilerinin İdlib'e geldiğini söyledi.

"Fransız ve Belçikalı istihbaratçılar, HTŞ liderleriyle görüştü"

Fransız ve Belçikalı istihbarat çalışanlarının Hayat Tahrir eş-Şam liderleri ve Beyaz Miğferler temsilcileriyle görüştüğü ifade edildi. Görüşmede, Rusya ve Suriye'nin ‘kimyasal silah kullandığını' gösterecek çekimlerin organizasyonu ele alındığı aktarıldı.

"Çekimlere katılacak ve kimyasal silah sonucu yaralıları oynayacaklar için kişi başına 100 dolar ödeme belirlendi" diyen Kupçişin, Belçika istihbarat çalışanlarının, daha sonra Rusya'yı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin militanların İdlib'deki silah depolarına hava saldırısının videosunu çektiğini bildirdi.

23 Mart'ta kimyasal maddeler İdlib'e sokuldu

Fransız istihbarat çalışanlarının kontrolünde İdlib'e 23 Mart günü oksijen ve doğalgaz tüpleri adı altında kimyasal maddelerin ulaştırıldığını anlatan Kupçişin, provokasyon organizatörlerinin bu maddelere başvurabileceğini, kimyasal saldırının sığınmacıları da hedef alabileceğini söyledi.

Kupçişin, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin yasadışı silahlı oluşumların liderlerini provokasyonlardan vazgeçmeye ve kontrolleri altındaki bölgede barışçıl çözüm arayışı yoluna girmeye çağırdığını da sözlerine ekledi.