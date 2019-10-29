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Gündem

Rusya'dan flaş açıklama: Çekilme planlanandan önce tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı açıklamada "YPG'nin çekilmesi planlanandan önce bitti." ifadelerini kullandı.

2019-10-29 17:46:00 - 2019-10-29 17:54:35
Rusya'dan flaş açıklama: Çekilme planlanandan önce tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Soçi'de yapılan Türk-Rus mutabakatı uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG'ningüvenlik bölge dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını belirtti.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'la Erivan'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dedi.

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Yorumlar

Kafkas

Sayın Şoygu, sen atmasaydın bari. Teröristlerin çekilmediğini tüm dünya biliyor. Rusya haber alamadı mı?
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