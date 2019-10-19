Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Rus NTV televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Mariya Zaharova, Washington’un Suriye’deki çatışma bölgesinde sürdürdüğü varlığının amaçlarının ve stratejisinin anlaşılmadığını söyledi.

Zaharova, "Washington’un çatışma bölgesindeki varlığının amaçlarını ve stratejisini anlamıyoruz. Aynı Afganistan’da yaptıkları gibi, (askerlerini) kâh getiriyorlar, kâh geri çekiyorlar, (kalma süresini) uzatıyorlar ve ardından yeniden çekiyorlar. Suriye’deki çözüm sürecinde de aynı durum söz konusu. Sözüm ona koalisyon kâh genişliyor, kâh derine giriyor, kâh kalıyor, kâh gidiyor. Nedenini hiç kimse bilmiyor. En önemlisi de, yıllardır belirli bir takımın içinde dahi görüş birliği yok" ifadelerini kullandı.