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Dünya Rusya'dan flaş ABD açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesini erteleme yönündeki planların ülkedeki barış sürecini zorlaştıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:18:00 -
Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Rus Ria haber ajansına konuşan Zamir Kabulov, Afganistan meselesine dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin, Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'den önce çekme yönündeki planlarını değerlendiren Kabulov, ABD ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da 29 Şubat 2020’da barış anlaşmasının imzalandığını anımsattı.

Kabulov, "Bu, barış sürecini zorlaştıracak çünkü bu, ABD ve Taliban arasındaki anlaşmanın açıkça ihlalidir." dedi.

Taliban'ın, ABD'nin söz konusu adımlarına karşı çıktığına dikkati çeken Kabulov, "Amerikan meslektaşlarımızın anlaşma yaptığı Taliban'a bu durumu izah etmesi gerekecek. Anlaşmaların uygulanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile imzaladığı anlaşmaya göre Taliban, ABD kuvvetlerine saldırı düzenlemediği takdirde Amerikan askerleri 1 Mayıs itibarıyla tamamen Afganistan'dan çekilecekti.

Resmi rakamlara göre şu anda Afganistan'da 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.

ABD yönetiminden isminin verilmesini istemeyen üst düzey bir yetkili, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sıkı bir inceleme sürecinden sonra Başkan (Joe) Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin çekilmesine ve nihayet ABD'nin Afganistan'daki savaşının bitirilmesine karar verdi. 1 Mayıs'tan önce düzenli şekilde çekilme sürecini başlatacağız ve 11 Eylül'ün yıl dönümünden önce ABD'nin ülkedeki tüm askerlerini çekmeyi planlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Yetkili, ABD Başkanı Biden'ın, bu kararını bugün açıklayacağını kaydetmişti.

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